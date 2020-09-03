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Лукашенко назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела Белоруссии

Глава республики поблагодарил Россию за оказанную в сложный период поддержку.

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Фото © ЕРА

Во внутреннюю политику Республики Беларусь вмешиваются Чехия, Польша, Украина и Литва. Об этом сегодня заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, именно эти страны управляют протестами внутри Белоруссии.

На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа... Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает, — приводит его слова БелТА.

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Планируется, что они обсудят развитие отношений двух стран, в том числе в рамках общего союзного государства.

Президент также выразил благодарность России за поддержку, которую страна оказала в тот момент, когда Белоруссия, по словам Лукашенко, оказалась один на один с агрессией извне. Он добавил, что страна будет реагировать по всей строгости закона на действия противников власти в случае, если они "перейдут черту".

Напомним, после президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, страну захлестнули массовые протестные акции и беспорядки. Сторонники оппозиции, которые не признали результаты выборов, создали Координационный совет по передаче власти. Президент назвал этот шаг попыткой захвата власти.

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