Лукашенко назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела Белоруссии

Во внутреннюю политику Республики Беларусь вмешиваются Чехия, Польша, Украина и Литва. Об этом сегодня заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, именно эти страны управляют протестами внутри Белоруссии.

— На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа... Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает, — приводит его слова БелТА.

Президент также выразил благодарность России за поддержку, которую страна оказала в тот момент, когда Белоруссия, по словам Лукашенко, оказалась один на один с агрессией извне. Он добавил, что страна будет реагировать по всей строгости закона на действия противников власти в случае, если они "перейдут черту".