Лукашенко заявил о развёртывании почти половины армии вдоль западных границ

Почти половина белорусской армии была развёрнута вдоль западной границы страны из-за недружественных шагов со стороны блока НАТО. В частности, к белорусским границам было переброшено от 16 до 18 истребителей F-16. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

— Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Лукашенко отметил, что спокойной жизни не будет, но его страна готова отстоять свой суверенитет.