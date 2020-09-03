Лукашенко заявил о развёртывании почти половины армии вдоль западных границ

Почти половина белорусской армии была развёрнута вдоль западной границы страны из-за недружественных шагов со стороны блока НАТО. В частности, к белорусским границам было переброшено от 16 до 18 истребителей F-16. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
— Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат, — приводит слова Лукашенко БелТА.
Лукашенко отметил, что спокойной жизни не будет, но его страна готова отстоять свой суверенитет.
Лукашенко назвал страны, которые вмешиваются во внутренние дела БелоруссииГлава республики поблагодарил Россию за оказанную в сложный период поддержку.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.