Движение "Вместе"? Почему белорусская оппозиция хочет уничтожить Союзное государство

Белорусская оппозиция заявила о создании новой политической партии "Вместе". Это заявление прозвучало в видеообращении члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и бывшего главы "Белгазпромбанка", незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.

— Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, которой мы могли бы объединить всех сторонников, — сказал в видеообращении Виктор Бабарико.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас — конституционная реформа. Представители оппозиции уверены, что смогут решать больше проблем, так как после регистрации партии у них появится финансирование.

Белорусский политолог Алексей Дзермант полагает, что данное заявление крайне неожиданно для других членов Координационного совета оппозиции и является началом их размежевания.

— Колесникова (представитель штаба Виктора Бабарико. — Прим. Лайфа) решила, что лучше создавать субъект для переговоров с властью, для политической жизни и для участия в выборах. Тихановская и Латушко были не в курсе её намерений. Всё зависит от того, как она сможет энергию протеста оседлать, превратить её в политический капитал. Станет ли эта партия легальной силой — покажет время, всё зависит от них самих. При этом отмечу, что обращение Бабарико было записано заблаговременно, то есть у них уже был некий план "Б" на случай, если их не зарегистрируют. В итоге сейчас, когда поняли, что улицей борьбу не выиграешь, решили это обращение обнародовать. Пока рано судить, конечно, но это первый шаг отхода от уличных протестов в легальную политическую активность, — считает эксперт.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что в данном случае идёт этап борьбы, когда оппозиция реорганизует толпу в формальную партийную структуру.

— Я думаю, что они готовят второй эшелон борьбы. Поступила команда с Запада, вот они и пытаются переобуть улицу, которая у них есть, в партийную организацию, которая в соответствии с законодательством имеет право вести политическую деятельность. Толпа не может ничего предложить, но может стать основой политического проекта. Возможно, что уже на базе партии они будут продолжать давить на действующую власть. Тут нужно понимать важный момент, который заключается в том, что если и дальше будет развиваться Союзное государство, то партии — что российские, что белорусские — будут неважны. Важны будут партии Союзного государства, которые будут участвовать в выборах Союзного государства. Когда Лукашенко говорил про отечество от Бреста до Владивостока, то он именно это и имел в виду — поднять уровень обсуждений Союзного государства до политического. Соответственно, главной задачей этих людей становится любой ценой помешать развитию этой структуры, — полагает депутат.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что ключевым двигателем оппозиции является её антироссийская повестка.

Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

— Главная цель — не смена конституции и не свержение существующего строя, а кардинальный пересмотр внешней политики. Нужно понимать, что и Колесникова, и большая часть Координационного совета принадлежат к неонацистским группировкам Белоруссии. Их основная цель — переориентация республики от сотрудничества с Россией и странами Евразийского союза на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. В программе Тихановской это было в первоочередных задачах и открыто декларировалось, что как только они придут к власти, то тут же начнут выход из союзных организаций, начнут гонения на русский язык и российские организации. Это и есть главная задача, всё остальное — это меры по её достижению, — подчеркнул эксперт.

Также Мендкович отметил, что исторически неофашистские движения в Белоруссии создавались при активной поддержке Запада.

— Это может показаться странным, что нерукопожатных боевиков-неофашистов, которые участвовали в карательной операции на юге Украины, которые поддержали Евромайдан, поддерживают СМИ и НКО, финансируемые из США. Это, конечно, и "Белстат", и "Нехта", и "Европейское радио для Беларуси" и многие другие СМИ и НКО. Это они сделали из маргинальных, малоизвестных группировок крупное протестное движение, результаты которого мы можем наблюдать, — сказал он.