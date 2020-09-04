Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков оценил слова помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, пригрозившего России последствиями в случае "применения силы" в Белоруссии.
— Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идёт речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном, — написал Пушков в "Твиттере".
В Госдепе предупредили об ухудшении отношений с РФ в случае силового вмешательства в БелоруссииВашингтон продолжает обсуждать ситуацию не только с Москвой, но и с Минском и другими европейскими странами.
По словам политика, Вашингтон видит ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций Москвы.
Ранее Лайф сообщал, что США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии.