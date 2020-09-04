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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны против его страны

По словам Виктора Хренина, деструктивные силы поддерживались Польшей, Литвой, Чехией и Украиной.

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин перед началом заседания Совета безопасности Белоруссии. Фото © ТАСС / БелТА / Андрей Стасевич

Определённые силы на Западе пытались провести цветную революцию в Белоруссии. А когда им это не удалось, они перешли к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства и его народа. Такое заявление в ходе заседания министров обороны государств — участников СНГ, государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделал министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин.

Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола, — приводит слова Хренина пресс-служба белорусского военного ведомства.

Виктор Хренин также поблагодарил руководство России, Китая и других стран — участников заседания за оказанную помощь Белоруссии "в непростое для неё время". Однако, как отметил белорусский министр, противостояние ещё далеко до завершения.

Потерпев неудачу в попытке организации цветной революции, переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Сегодня идёт жёсткая борьба за завоевание информационного превосходства, — отметил министр, добавив, что возросла и военная составляющая. В частности, только за последние несколько лет ротационная группировка НАТО у границ Белоруссии выросла в 17 раз.

Лукашенко заявил о развёртывании почти половины армии вдоль западных границ

По словам президента страны, это была демонстрация силы и она дала результат.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела страны и неоднократно заявлял о наращивании сил НАТО у границы с Белоруссией.

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