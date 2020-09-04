Spiegel заявил, что следы "Новичка" нашли не только в крови Навального, но и на его бутылке. Однако в этой версии нашли нестыковки

Специалисты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии бундесвера нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок" не только в организме Алексея Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в самолёт. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительственные источники. Однако общественный деятель и юрист Илья Ремесло увидел в этом несоответствие некоторым озвученным ранее фактам.

По данным журнала, токсикологи сообщили результаты анализов на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министром юстиции Кристиной Ламбрехт, главой Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном.

Однако Илья Ремесло задаётся вопросом: откуда взялась бутылка, о которой ранее никто из окружения самого Навального не сообщал. Он напомнил слова пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, которая сразу после инцидента заявила, что Навальный пил только чай в аэропорту.