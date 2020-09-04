Spiegel заявил, что следы "Новичка" нашли не только в крови Навального, но и на его бутылке. Однако в этой версии нашли нестыковки

Специалисты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии бундесвера нашли следы отравляющего вещества из группы "Новичок" не только в организме Алексея Навального, но и на бутылке, которую он брал с собой в самолёт. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительственные источники. Однако общественный деятель и юрист Илья Ремесло увидел в этом несоответствие некоторым озвученным ранее фактам.
По данным журнала, токсикологи сообщили результаты анализов на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с вице-канцлером Олафом Шольцем, главами МИД Хайко Маасом, МВД Хорстом Зеехофером, министром юстиции Кристиной Ламбрехт, главой Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и руководителем ведомства канцлера Хельге Брауном.
Однако Илья Ремесло задаётся вопросом: откуда взялась бутылка, о которой ранее никто из окружения самого Навального не сообщал. Он напомнил слова пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, которая сразу после инцидента заявила, что Навальный пил только чай в аэропорту.
— До этого ни о какой "бутылке" не сообщалось. Вам не кажется, что кто-то уже совсем заврался? – пишет в "телеграме" Ремесло.
МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за НавальногоДипломат считает необходимым "наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для страны за её действия".
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.