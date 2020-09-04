Российской вакциной от коронавируса заинтересовалось 40 стран

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили об интересе к отечественной вакцине от коронавируса в 40 странах мира.

— Исходя из той потрясающей работы, которую ведёт Институт имени Гамалеи, мы видим интерес... от 40 стран, в том числе к закупке данной вакцины, — приводит РИА "Новости" слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева на онлайн-брифинге.

Так он прокомментировал вопрос поставок российского препарата в другие страны, в частности, в Бразилию, Египет, Индию, Узбекистан, Мексику, Аргентину, Вьетнам, Израиль и другие.

Дмитриев добавил, что производственные мощности в РФ будут служить вначале только нашему рынку. При этом уже в ноябре этого года могут начаться поставки вакцины на зарубежные рынки.