Российской вакциной от коронавируса заинтересовалось 40 стран

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили об интересе к отечественной вакцине от коронавируса в 40 странах мира.
— Исходя из той потрясающей работы, которую ведёт Институт имени Гамалеи, мы видим интерес... от 40 стран, в том числе к закупке данной вакцины, — приводит РИА "Новости" слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева на онлайн-брифинге.
В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой формеТам также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.
Так он прокомментировал вопрос поставок российского препарата в другие страны, в частности, в Бразилию, Египет, Индию, Узбекистан, Мексику, Аргентину, Вьетнам, Израиль и другие.
Дмитриев добавил, что производственные мощности в РФ будут служить вначале только нашему рынку. При этом уже в ноябре этого года могут начаться поставки вакцины на зарубежные рынки.
Ранее в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), где разработали вакцину "Спутник V" от коронавируса, заявили, что вакцинация жителей России может занять от семи месяцев до года.