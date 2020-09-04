Пандемия могла стать причиной роста числа людей с ОКР. Психолог назвал плюсы заболевания

Психологи считают, что пандемия и соответствующие ограничительные меры в России могли спровоцировать увеличение количества людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Однако, по мнению специалистов, у этого заболевания есть и плюсы. Об этом пишет NEWS.ru.

Страдающие ОКР сталкиваются с навязчивыми мыслями, которые зачастую мешают им жить. Например, у человека возникает желание повторять одни и те же действия или же привязывать их к какой-то значимой мысли. Совершение каких-либо ритуалов помогает таким людям обезопасить себя от тревоги и страхов.

— Многие после карантина приобрели лёгкий депрессивный синдром и начали сталкиваться с паническими атаками. У них как раз нет инструмента и технологий для преодоления этого состояния. А вот людям с ОКР определённые действия помогают чувствовать себя в безопасности, — отметила психолог Наиля Бирарова.

Она отмечает, что такие проявления заболевания, как частое мытьё рук или уборка дома, весьма полезны. А составление различных списков, например расходов или дел, поможет структурировать жизнь.