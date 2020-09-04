Молодожёнов, фотографа и визажиста смыло в море на свадьбе в Китае — видео

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На востоке Китая, в городе Вэньчжоу, несколько человек погибли во время свадьбы. Видео с места трагедии опубликовали на сайте Newsflare.
По данным издания, пару смыло в море, когда молодожёны хотели сделать снимки на рифе. Вместе с ними волна захватила фотографа и визажиста.
В Турции сообщили о втором пике первой волны коронавируса из-за "неосторожности на свадьбах"Впрочем, ситуация в стране остаётся под контролем властей.
Отмечается, что девушку и визажиста позднее нашли мёртвыми, фотограф и жених пропали.
Как сообщалось, знаменитый актёр Чедвик Боузман, сыгравший главного героя в фильме "Чёрная Пантера", незадолго до смерти тайно женился на певице Тейлор Симон Ледвард.