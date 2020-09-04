Мигель рассказал об отношении профессионалов к танцам в TikTok

Хореограф и продюсер Мигель заявил, что с удовольствием наблюдает за танцами в TikTok, но профессионалы к такому творчеству относятся "очень плохо". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

— Назвать это профессиональным течением — не думаю, а как развлекуха — да. Сейчас появилась такая тенденция, что ты можешь стать популярным, танцуя несложно. Меня это очень сильно привлекает, — говорит танцор.

По словам Мигеля, TikTok — это очень удобная платформа для привлечения внимания. Танцы в этой соцсети стоят отдельно от мастеров площадки и сцены, больше относятся к развлечениям, нежели к профессиональной работе, считает он.