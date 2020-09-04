Мигель рассказал об отношении профессионалов к танцам в TikTok

Хореограф и продюсер Мигель заявил, что с удовольствием наблюдает за танцами в TikTok, но профессионалы к такому творчеству относятся "очень плохо". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
— Назвать это профессиональным течением — не думаю, а как развлекуха — да. Сейчас появилась такая тенденция, что ты можешь стать популярным, танцуя несложно. Меня это очень сильно привлекает, — говорит танцор.
По словам Мигеля, TikTok — это очень удобная платформа для привлечения внимания. Танцы в этой соцсети стоят отдельно от мастеров площадки и сцены, больше относятся к развлечениям, нежели к профессиональной работе, считает он.
Forbes составил первый рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд TikTokВ список вошли только те лица, которые стали популярными благодаря этой соцсети.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов записал видео в TikTok, которое должно привлечь внимание туристов к региону.