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Мигель рассказал об отношении профессионалов к танцам в TikTok

Сам артист считает эту соцсеть очень удобной платформой для привлечения внимания.

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Хореограф и продюсер Мигель заявил, что с удовольствием наблюдает за танцами в TikTok, но профессионалы к такому творчеству относятся "очень плохо". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Назвать это профессиональным течением — не думаю, а как развлекуха — да. Сейчас появилась такая тенденция, что ты можешь стать популярным, танцуя несложно. Меня это очень сильно привлекает, — говорит танцор.

По словам Мигеля, TikTok — это очень удобная платформа для привлечения внимания. Танцы в этой соцсети стоят отдельно от мастеров площадки и сцены, больше относятся к развлечениям, нежели к профессиональной работе, считает он.

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