Белая американка призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей

Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона в США Джессика Круг призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей, будучи белой. О своём обмане женщина написала в своём блоге на платформе Medium.

— В течение своей взрослой жизни я всё больше и больше старалась избегать моего опыта — ребёнка из еврейской семьи в пригороде Канзаса — под различными вымышленными идентичностями темнокожих, на которые у меня не было права, — отмечает Круг.

"Лгунья" посвящала научные работы теме расовой идентичности, диаспор и Африке в целом. Женщина призналась, что при помощи использования идентичности темнокожей она выстраивала отношения с окружающими. Внезапно преподаватель осознала всю неправильность своего поступка. Круг поняла, что "присвоение афро-карибской идентичности не только полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против темнокожих и колониально", но и означает, что она всю жизнь обманывала тех, кого она любит.