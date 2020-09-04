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Белая американка призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей

Она якобы внезапно осознала всю неправильность и неэтичность своего поступка.

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Джессика Круг. Фото © Университет Джорджа Вашингтона

Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона в США Джессика Круг призналась, что всю жизнь притворялась темнокожей, будучи белой. О своём обмане женщина написала в своём блоге на платформе Medium.

В течение своей взрослой жизни я всё больше и больше старалась избегать моего опыта — ребёнка из еврейской семьи в пригороде Канзаса — под различными вымышленными идентичностями темнокожих, на которые у меня не было права, — отмечает Круг.

"Лгунья" посвящала научные работы теме расовой идентичности, диаспор и Африке в целом. Женщина призналась, что при помощи использования идентичности темнокожей она выстраивала отношения с окружающими. Внезапно преподаватель осознала всю неправильность своего поступка. Круг поняла, что "присвоение афро-карибской идентичности не только полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против темнокожих и колониально", но и означает, что она всю жизнь обманывала тех, кого она любит.

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Сама исполнительница не торопится вносить ясность в ситуацию.

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