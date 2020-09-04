Российские учёные опубликовали результаты испытаний первой в мире вакцины от коронавируса

Результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины "Спутник V" опубликовали российские учёные в авторитетном международном научном журнале Lancet. В испытаниях приняли участие 76 добровольцев. В результате учёные смогли подтвердить, что обе формы прививки безопасны для здоровья и заставляют иммунитет человека вырабатывать антитела к CoViD-19.

— Собранные нами данные показывают, что гетерогенные вакцины на основе аденовирусов rAd26-S и rAd5-S безопасны для пациентов и не вызывают у них серьёзных побочных эффектов. Вакцины привели к формированию гуморального и клеточного иммунного ответа у 100% добровольцев, заставив их вырабатывать больше антител, чем было в плазме крови людей, которые переболели CoViD-19, — говорится в публикации.

Также сообщается, что всем добровольцам вводили по две дозы препарата: одну в начале испытаний, вторую — через пять дней. По словам исследователей, это значительно повысило эффективность "Спутника V", так как при однократном введении вакцины выработка антител началась лишь у 60% добровольцев.

Третью фазу испытаний Минздрав одобрил 25 августа. Участие в них примет более сорока тысяч добровольцев. Также, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, параллельно с испытаниями может начаться вакцинация людей из групп риска, в частности учителей и врачей.

Ранее Лайф сообщал о том, что вакцина "Спутник V" уже поступила в медцентры для проведения следующего этапа испытаний. Сообщается, что в этот раз наблюдать за добровольцами будут минимум полгода.