Шойгу сделал прививку от коронавируса — видео

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу испытал на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом генерал армии рассказал коллегам из стран СНГ, ОДКБ и ШОС, прибывшим 4 сентября в подмосковный парк "Патриот" для участия в совместном заседании.

Шойгу отметил, что получить прививку от коронавируса в будущем смогут все желающие военнослужащие Вооружённых сил РФ. Однако первыми привиться также на добровольной основе смогут те, кто непосредственно и активно взаимодействует с личным составом.