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Шойгу сделал прививку от коронавируса — видео

Глава Минобороны отметил, что в будущем пройти иммунизацию смогут все желающие военнослужащие.

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Видео © Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу испытал на себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом генерал армии рассказал коллегам из стран СНГ, ОДКБ и ШОС, прибывшим 4 сентября в подмосковный парк "Патриот" для участия в совместном заседании.

Шойгу отметил, что получить прививку от коронавируса в будущем смогут все желающие военнослужащие Вооружённых сил РФ. Однако первыми привиться также на добровольной основе смогут те, кто непосредственно и активно взаимодействует с личным составом.

По мере поступления отечественной вакцины в ВС РФ в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней, — уточнил Шойгу.

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Градоначальник признался, что иначе ему было бы сложно агитировать за вакцинацию.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

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