Собянин дал оценку действиям столичных властей в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что все решения, принимаемые московскими властями по коронавирусу, были согласованы с Правительством РФ.
— Все решения... действительно, вначале были достаточно жёсткими, но жёсткими в меру. В той части — только для того, чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны. С другой стороны, дать всё-таки возможность нормально функционировать городу, — сказал мэр столицы.
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Он добавил, что волнение из-за принятых решений было, но в течение нескольких месяцев наблюдалось либо снижение, либо стабилизация обстановки.
Ранее Собянин заявил, что в Москве осенью может осложниться ситуация с коронавирусом. По его словам, возможны вспышки CoViD-19 на предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придётся временно закрывать или переводить на удалённый формат работы или учёбы.