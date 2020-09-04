Собянин дал оценку действиям столичных властей в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что все решения, принимаемые московскими властями по коронавирусу, были согласованы с Правительством РФ.

— Все решения... действительно, вначале были достаточно жёсткими, но жёсткими в меру. В той части — только для того, чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны. С другой стороны, дать всё-таки возможность нормально функционировать городу, — сказал мэр столицы.

Он добавил, что волнение из-за принятых решений было, но в течение нескольких месяцев наблюдалось либо снижение, либо стабилизация обстановки.