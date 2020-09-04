"Ты же больше папу любишь?" Бузова и DAVA "стали родителями" — видео

Видео © Instagram / @dava_m
Телеведущая и певица Ольга Бузова и её бойфренд Давид Манукян, известный как DAVA, примерили на себя роль родителей. На это обратил внимание портал "Дни.ру".
Пара подружилась с девочкой по имени Милана и вместе с ней сняла видео для соцсетей. Одно из них особенно умилило поклонников Бузовой и Манукяна. На нём возлюбленные называли Милану дочкой, а девочка в ответ их — мамой и папой. На кадрах Давид и Ольга начали спорить между собой, кого же больше любит "их чадо". Но девочка их успокоила, заявив, что любит их обоих.
По данным издания, ранее телеведущая признавалась, что возьмёт ребёнка из детского дома, если не обзаведётся своим до 35 лет. Звезде осталось думать меньше чем полгода.
"Сатанистка?!" В Сети удивились тому, как крестится Ольга БузоваПевицу также заподозрили в связях с масонами.
Напомним, ранее Ольга Бузова с гордостью рассказала, что у неё дворянские корни. Она также назвала себя в шоу-бизнесе исключительной. Она указала, что горда за свой хит "Мало половин", который обрёл популярность среди телезрителей и слушателей.
Ольга Бузова — в прошлом участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом-2", актриса, снявшаяся в сериале "Бедные люди" и ряде других телепроектов, писательница, певица, модельер и бизнес-леди. Её страница в "Инстаграме" — одна из самых популярных в российском сегменте. В декабре 2019 года звезда призналась, что строит отношения с блогером Давидом Манукяном. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Бузовой читайте на сайте uznayvse.ru.
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