"Ты же больше папу любишь?" Бузова и DAVA "стали родителями" — видео

Видео © Instagram / @dava_m

Телеведущая и певица Ольга Бузова и её бойфренд Давид Манукян, известный как DAVA, примерили на себя роль родителей. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

Пара подружилась с девочкой по имени Милана и вместе с ней сняла видео для соцсетей. Одно из них особенно умилило поклонников Бузовой и Манукяна. На нём возлюбленные называли Милану дочкой, а девочка в ответ их — мамой и папой. На кадрах Давид и Ольга начали спорить между собой, кого же больше любит "их чадо". Но девочка их успокоила, заявив, что любит их обоих.

По данным издания, ранее телеведущая признавалась, что возьмёт ребёнка из детского дома, если не обзаведётся своим до 35 лет. Звезде осталось думать меньше чем полгода.

Напомним, ранее Ольга Бузова с гордостью рассказала, что у неё дворянские корни. Она также назвала себя в шоу-бизнесе исключительной. Она указала, что горда за свой хит "Мало половин", который обрёл популярность среди телезрителей и слушателей.