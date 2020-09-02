Бритни Спирс шокировала фанатов очередным странным видео. Они уверены, что певицу похитили

Певица Бритни Спирс вновь опубликовала в "Инстаграме" видео со странными танцами и подписью к ним. Её поклонники считают, что звезде необходима помощь и её могли похитить.

На опубликованных кадрах поп-дива то появляется в кадре, то снова уходит из него, при этом она периодически выполняет несуразные танцевальные движения.

— Да, я обожаю этот топ… Я купила его недавно, и он стал моим любимым! Просто чтоб вы знали… Я сняла этот ролик месяц назад… Тогда я снимала очень много, потому что мне нравилось, как выглядела моя причёска, — подписала кадры Спирс.

Подписчики отметили, что певица уже выкладывала видео в этом же топе и под эту же песню. В комментариях они потребовали увидеть Бритни "вживую", чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

— Ребята, я думаю, что Бритни мертва или действительно накачана наркотиками до такой степени, что у неё нет сил встать, — написал один из фанатов Спирс.

— Знаем ли мы вообще, сколько людей стоит за этими камерами? — отметил другой.

— Что происходит? — задался вопросом ещё один комментатор.

Однако при этом были и те, кто отметил, что звезда выглядит отлично и счастливо.