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Бритни Спирс шокировала фанатов очередным странным видео. Они уверены, что певицу похитили

Её подписчики требуют показать им кумира вживую.

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Певица Бритни Спирс вновь опубликовала в "Инстаграме" видео со странными танцами и подписью к ним. Её поклонники считают, что звезде необходима помощь и её могли похитить.

На опубликованных кадрах поп-дива то появляется в кадре, то снова уходит из него, при этом она периодически выполняет несуразные танцевальные движения.

Да, я обожаю этот топ… Я купила его недавно, и он стал моим любимым! Просто чтоб вы знали… Я сняла этот ролик месяц назад… Тогда я снимала очень много, потому что мне нравилось, как выглядела моя причёска, — подписала кадры Спирс.

Подписчики отметили, что певица уже выкладывала видео в этом же топе и под эту же песню. В комментариях они потребовали увидеть Бритни "вживую", чтобы убедиться, что с ней всё в порядке.

Ребята, я думаю, что Бритни мертва или действительно накачана наркотиками до такой степени, что у неё нет сил встать, — написал один из фанатов Спирс.

Знаем ли мы вообще, сколько людей стоит за этими камерами? — отметил другой.

Бритни Спирс снялась в бикини, украсив тело с помощью хны, но фанаты увидели в этом скрытый знак

Подписчики считают, что певица находится в финансовом плену у собственного отца.

Что происходит? — задался вопросом ещё один комментатор.

Однако при этом были и те, кто отметил, что звезда выглядит отлично и счастливо.

Напомним, Бритни Спирс уже не в первый раз шокирует фанатов странными видео. В прошлом месяце певица выложила кадры, на которых танцует в спортивном бюстгальтере и шортах с макияжем в стиле смоки-айз и распущенными волосами, которые затем собирает в хвост. В тот раз подписчики также предположили, что Спирс в беде, и начали активно интересоваться, как ей помочь.

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