Самолюбование, обида и жажда свободы. Психолог считала состояние Ефремова по стиху памяти Захарова

Актёр Михаил Ефремов посвятил памяти погибшего по его вине Сергея Захарова стихотворение и зачитал его сегодня на суде. Лайф не решился самостоятельно судить об искренности обвиняемого в смертельном ДТП и обратился за расшифровкой скрытых посылов автора к специалисту в области человеческой психики — гипнотерапевту и клиническому психологу Ирине Коржаевой.

Врач назвала стихотворение "словесной солянкой" и предположила, что в момент творения автор либо был психически нездоров, либо находился под воздействием алкоголя, лекарств или других веществ. Коржаева видит в подборе слов и выражений Ефремова "игру в ангела и демона" — на неё указывают строчки "я буду молиться", "светлые лица", "меня туда не возьмут, там нет демократий". Основной посыл стихотворения, по мнению психолога, — это сожаление, но не о смерти Сергея, а о неудобной для автора строк ситуации.

— Текст полон претензий, обесцениваний Сергея как человеческой личности. Текст составлен с оглядкой на то, какое впечатление он произведёт. Автор себя превозносит, весьма высокого о себе мнения, желает освобождения, наполнен непониманием и обидой. Довольно инфантилен, надеется на волшебное разрешение ситуации. Сам же в ситуации винит алкоголь и случайные обстоятельства. При этом не считает алкоголь злом — просто перебрал. Сожаление есть только в смысле неудобства ситуации для автора. Искренность в плане высокого мнения о себе — да, но в тексте слишком много на публику, подчёркнутая вежливость к публике говорит о значимости для автора публичного мнения, — отмечает собеседница Лайфа.