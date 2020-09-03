Добровинский оценил признание вины Ефремовым: Попытка схватиться за соломинку

В ходе заседания суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат потерпевших Александр Добровинский подвёл итог этого громкого процесса, а также объяснил, почему артист признал вину, пусть и поздно.

— К сожалению, за время процесса мы увидели трансформацию Михаила Ефремова из любимого артиста, сына великого актёра — в человека, который просто решил избежать наказания. Но в таком знаковом процессе, как этот, нельзя просто уйти от правосудия, ведь любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням "Ефремовых". А это недопустимо. Признать вину в безвыходной ситуации — это попытка схватиться за соломинку, — сказал Добровинский в суде.

В сегодняшнем признании вины адвокат увидел попытку избежать максимального наказания. Он также выразил сожаление, что "большой актёр оказался маленьким человеком".

— Прошу вынести Ефремову обвинительный приговор. Мы безоговорочно примем любой вердикт суда, — добавил Добровинский.

Напомним, утром 3 сентября Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня проходят прения сторон, кроме того, прокурор уже озвучил меру наказания для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения.