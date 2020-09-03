Добровинский оценил признание вины Ефремовым: Попытка схватиться за соломинку

В ходе заседания суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат потерпевших Александр Добровинский подвёл итог этого громкого процесса, а также объяснил, почему артист признал вину, пусть и поздно.
— К сожалению, за время процесса мы увидели трансформацию Михаила Ефремова из любимого артиста, сына великого актёра — в человека, который просто решил избежать наказания. Но в таком знаковом процессе, как этот, нельзя просто уйти от правосудия, ведь любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням "Ефремовых". А это недопустимо. Признать вину в безвыходной ситуации — это попытка схватиться за соломинку, — сказал Добровинский в суде.
Гнетущая атмосфера. Художник запечатлел суд над Ефремовым, где актёр признал винуДелать снимки и видео на процессе запрещено. Поэтому зарисовки — единственная возможность передать бурлящие там эмоции.
В сегодняшнем признании вины адвокат увидел попытку избежать максимального наказания. Он также выразил сожаление, что "большой актёр оказался маленьким человеком".
— Прошу вынести Ефремову обвинительный приговор. Мы безоговорочно примем любой вердикт суда, — добавил Добровинский.
Напомним, утром 3 сентября Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня проходят прения сторон, кроме того, прокурор уже озвучил меру наказания для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения.
Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показанияСам же подсудимый сегодня вдруг признал свою вину.
Сегодня же Ефремов сделал неожиданное заявление в суде: он сказал, что признаёт вину, при этом во время предыдущих судебных заседаний он заявлял, что никогда не садился пьяным за руль, а также что он не виновен в ДТП.