Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат потерпевшей стороны заявил, что свидетелей со стороны защиты необходимо привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Как ранее сообщал Лайф, прокурор попросила суд не учитывать их показания, так как есть большие сомнения в их правдивости. Один из свидетелей ранее привлекался к ответственности, и, по мнению гособвинителя, его не пугает наказание за дачу ложных показаний.