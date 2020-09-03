Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат потерпевшей стороны заявил, что свидетелей со стороны защиты необходимо привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Как ранее сообщал Лайф, прокурор попросила суд не учитывать их показания, так как есть большие сомнения в их правдивости. Один из свидетелей ранее привлекался к ответственности, и, по мнению гособвинителя, его не пугает наказание за дачу ложных показаний.
"Признаю свою вину". Ефремов сделал неожиданное заявление в судеСегодня прокуратура запросит срок заключения для артиста, после чего начнутся прения сторон.
Напомним, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречку в центре Москвы и столкнулся с фургоном, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Сразу после ДТП Ефремов признал вину, но позже передумал, заявив, что ничего не помнит. Адвокаты артиста выстроили линию защиты, согласно которой Ефремова якобы не было за рулём в момент аварии. Сегодня обвинение запросило для артиста 11 лет колонии.