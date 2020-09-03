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Свидетелей защиты по делу Ефремова призвали наказать за ложные показания

Сам же подсудимый сегодня вдруг признал свою вину.

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Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова адвокат потерпевшей стороны заявил, что свидетелей со стороны защиты необходимо привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Как ранее сообщал Лайф, прокурор попросила суд не учитывать их показания, так как есть большие сомнения в их правдивости. Один из свидетелей ранее привлекался к ответственности, и, по мнению гособвинителя, его не пугает наказание за дачу ложных показаний.

"Признаю свою вину". Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Сегодня прокуратура запросит срок заключения для артиста, после чего начнутся прения сторон.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречку в центре Москвы и столкнулся с фургоном, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Сразу после ДТП Ефремов признал вину, но позже передумал, заявив, что ничего не помнит. Адвокаты артиста выстроили линию защиты, согласно которой Ефремова якобы не было за рулём в момент аварии. Сегодня обвинение запросило для артиста 11 лет колонии.

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