Прокурор призвал не учитывать показания скандальных свидетелей по делу Ефремова

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На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прокурор попросила суд не учитывать показания троих свидетелей со стороны защиты. Один из них даже не смог найти себя на видеозаписях с места аварии, ещё одного вовсе не оказалось на кадрах. Кроме того, один из свидетелей ранее привлекался к ответственности, поэтому, по мнению адвоката, его не пугает наказание за дачу заведомо ложных показаний.

— Мы не знаем мотивов, по которым эти свидетели пытались спасти Ефремова от уголовной ответственности, но их показания нашли опровержение в ходе рассмотрения дела. Поэтому прошу суд отнестись к ним критически, — заявила прокурор.

Она отметила, что доводы о неких внешних силах, которые якобы оказали воздействие на Ефремова в день аварии, и другие аргументы в защиту актёра, из которых следует, что Ефремов не виновен в смертельном ДТП, являются лишь частным мнением, в то время как у потерпевшей стороны доказательства не имеют сомнений. Прокурор также попросила учесть тот факт, что артист ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.