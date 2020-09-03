"Признаю свою вину". Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова началось с неожиданного заявления обвиняемого. Актёр попросил у суда слово и сказал, что признаёт свою вину в смертельной аварии, которая произошла 8 июня в центре Москвы.

— Я признаю свою вину, — сказал артист.

Нужно отметить, что это противоречит всей линии защиты, которую выстраивал адвокат Эльман Пашаев. Он намеревался так или иначе доказать, что прямых свидетельств вины Ефремова нет, а в машине за рулём во время ДТП мог быть другой человек.