"Признаю свою вину". Ефремов сделал неожиданное заявление в суде

Очередное судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова началось с неожиданного заявления обвиняемого. Актёр попросил у суда слово и сказал, что признаёт свою вину в смертельной аварии, которая произошла 8 июня в центре Москвы.
— Я признаю свою вину, — сказал артист.
Нужно отметить, что это противоречит всей линии защиты, которую выстраивал адвокат Эльман Пашаев. Он намеревался так или иначе доказать, что прямых свидетельств вины Ефремова нет, а в машине за рулём во время ДТП мог быть другой человек.
Адвокат: Ефремов сегодня признает винуВ Пресненском суде состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после умер на больничной койке. Ефремов сразу после ДТП признал вину, а затем передумал, сославшись на то, что ничего не помнит. Сегодня прокуратура запросит срок для артиста, после чего начнутся прения сторон.
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