Больше не про жизнь и смерть. Ефремов отправился в суд в футболке с новой надписью — видео

Актёр Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня запланированы прения сторон, кроме того, прокурор должен озвучить меру наказания для артиста, которой намерена добиваться сторона обвинения.

Отметим, во время предыдущих судебных заседаний Ефремов поругался с адвокатами потерпевшей стороны и заявил, что хочет подпортить им жизнь, после чего воспользовался 51-й статьёй конституции, чтобы не отвечать на их вопросы. Также в зале суда актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и объяснил, почему признал вину сразу после ДТП.

Очевидцы отметили, что артист снова отправился в суд в футболке с принтом, который может содержать скрытый смысл. На груди у артиста была надпись "Трудный возраст".