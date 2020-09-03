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Больше не про жизнь и смерть. Ефремов отправился в суд в футболке с новой надписью — видео

Сегодня на заседании запланированы прения сторон.

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Актёр Михаил Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня запланированы прения сторон, кроме того, прокурор должен озвучить меру наказания для артиста, которой намерена добиваться сторона обвинения.

Отметим, во время предыдущих судебных заседаний Ефремов поругался с адвокатами потерпевшей стороны и заявил, что хочет подпортить им жизнь, после чего воспользовался 51-й статьёй конституции, чтобы не отвечать на их вопросы. Также в зале суда актёр заявил, что никогда не садился пьяным за руль, и объяснил, почему признал вину сразу после ДТП.

Не "смерть", а "жизнь". Ефремов исправил экстремистскую надпись на футболке — видео

Сегодня судебное заседание было без адвоката, а потому недолгим.

Очевидцы отметили, что артист снова отправился в суд в футболке с принтом, который может содержать скрытый смысл. На груди у артиста была надпись "Трудный возраст".

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков.

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