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Адвокат: Ефремов сегодня признает вину

В Пресненском суде состоится очередное заседание по делу о смертельном ДТП.

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Михаил Ефремов сегодня в суде признает вину, уверяет адвокат актёра Эльман Пашаев. При этом вину за какое преступление, не уточняется.

Напомним, утром 3 сентября Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня запланированы прения сторон, кроме того, прокурор должен озвучить меру наказания для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения.

Ефремов назвал фейком запись, на которой его пьяным вытаскивают из-за руля после смертельного ДТП

Накануне автор ролика дала показания в суде.

Во время предыдущих судебных заседаний Ефремов заявлял, что никогда не садился пьяным за руль, а также, что он не виновен в ДТП. Кроме того, он объяснил, почему признал вину сразу после аварии.

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