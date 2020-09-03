Адвокат: Ефремов сегодня признает вину

Михаил Ефремов сегодня в суде признает вину, уверяет адвокат актёра Эльман Пашаев. При этом вину за какое преступление, не уточняется.

Напомним, утром 3 сентября Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня запланированы прения сторон, кроме того, прокурор должен озвучить меру наказания для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения.

Во время предыдущих судебных заседаний Ефремов заявлял, что никогда не садился пьяным за руль, а также, что он не виновен в ДТП. Кроме того, он объяснил, почему признал вину сразу после аварии.