Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Прокурор на суде запросил для Михаила Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также, по мнению обвинения, подсудимый должен частично удовлетворить иск старшего сына погибшего водителя. Тот потребовал с Ефремова семь миллионов рублей, однако прокурор считает достаточным выплатить 500 тысяч рублей.

Есть ещё символический иск от вдовы, брата и младшего сына Захарова на один рубль. По мнению прокурора, этот иск нужно удовлетворить полностью.

Отметим, что во время речи прокурора сам Михаил Ефремов пишет что-то на бумажке, очевидно подготавливаясь к выступлению в суде.