Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Прокурор на суде запросил для Михаила Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также, по мнению обвинения, подсудимый должен частично удовлетворить иск старшего сына погибшего водителя. Тот потребовал с Ефремова семь миллионов рублей, однако прокурор считает достаточным выплатить 500 тысяч рублей.
"Признаю свою вину". Ефремов сделал неожиданное заявление в судеСегодня прокуратура запросит срок заключения для артиста, после чего начнутся прения сторон.
Есть ещё символический иск от вдовы, брата и младшего сына Захарова на один рубль. По мнению прокурора, этот иск нужно удовлетворить полностью.
Отметим, что во время речи прокурора сам Михаил Ефремов пишет что-то на бумажке, очевидно подготавливаясь к выступлению в суде.
Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов умер на больничной койке. Ефремов сразу после ДТП признал вину, а затем передумал, сославшись на то, что ничего не помнит. Сегодня прокуратура запросит срок для артиста, после чего начнутся прения сторон.