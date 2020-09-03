Прокурор: Вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана

Прокурор заявил, что вина актёра Михаила Ефремова в смертельном ДТП в центре Москвы доказана. Позиция обвинения заключается в том, что артист не только не попытался предотвратить столкновение, но и лишил такой возможности жертву аварии – водителя фургона Сергея Захарова.

– Ефремов на Смоленской площади совершил столкновения с "ладой", лишил Захарова возможности предотвратить ДТП. В результате полученных травм он скончался. Переломы рёбер и грудин образовались от удара, переломы костей стоп и голеней образовались сразу, – зачитал прокурор на суде.