Гнетущая атмосфера. Художник запечатлел суд над Ефремовым, где актёр признал вину

Известный российский художник и актёр Евгений Митта пришёл на новое судебное заседание по смертельному ДТП с участием Михаила Ефремова и запечатлел ход процесса. Это небольшие наброски в блокноте с главными участниками суда — самим артистом, его адвокатом Эльманом Пашаевым, судьёй, родственниками погибшего Сергея Захарова и их адвокатом Александром Добровинским.

Фото © LIFE

На представленных Лайфу рисунках видно, что Михаил Ефремов сидит, повесив голову. В то время как сторону потерпевших художник изобразил с поднятой головой и грозным взглядом.

Фото © LIFE

По выражению лиц судьи и других присутствующих видно, что атмосфера в зале заседаний тяжёлая, гнетущая.

В ходе текущего заседания были запланированы прения сторон, но ещё в начале процесса Михаил Ефремов решил выступить с заявлением, в котором признал свою вину. Хотя ранее актёр и его адвокат неоднократно утверждали обратное и даже привели свидетелей, по словам которых Ефремова якобы не было за рулём в момент ДТП.

Фото © LIFE

Однако и без заявления Ефремова прокурор отметил, что вина артиста была доказана стороной обвинения. А потому запросил у суда наказание для актёра в виде лишения свободы на срок 11 лет.