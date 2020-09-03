Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Наше знакомство стало ужасным". Ефремов в суде зачитал стихотворение памяти погибшего в ДТП Захарова

Актёр выступил с последним словом.

62

Актёр Михаил Ефремов в ходе последнего слова в суде зачитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое памяти погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

"Если захотел бы, этого бы суда не было". Ефремов выступил с последним словом

Артист не обошёл в своей речи родственников погибшего Сергея Захарова и их защитников.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Гнетущая атмосфера. Художник запечатлел суд над Ефремовым, где актёр признал вину

Делать снимки и видео на процессе запрещено. Поэтому зарисовки — единственная возможность передать бурлящие там эмоции.

Напомним, утром 3 сентября Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня состоялись прения сторон, выступили адвокаты потерпевших и сторона защиты. Кроме того, прокурор уже озвучил меру наказания для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения. Приговор ему вынесут 8 сентября.

Выбор редакции

Loading...