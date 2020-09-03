"Наше знакомство стало ужасным". Ефремов в суде зачитал стихотворение памяти погибшего в ДТП Захарова

Актёр Михаил Ефремов в ходе последнего слова в суде зачитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое памяти погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Сергей, мы не были знакомы.
Наше знакомство стало ужасным.
Я был в состоянии алкогольной комы,
А ты погиб совершенно напрасно.
Я не прошу у тебя снисхождения,
Я омерзительный, пьяный человек.
"Если захотел бы, этого бы суда не было". Ефремов выступил с последним словомАртист не обошёл в своей речи родственников погибшего Сергея Захарова и их защитников.
Господи, дай мне немного сил.
А Сергею — рая.
Вот бы поговорить с ним.
Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.
Гнетущая атмосфера. Художник запечатлел суд над Ефремовым, где актёр признал винуДелать снимки и видео на процессе запрещено. Поэтому зарисовки — единственная возможность передать бурлящие там эмоции.
Напомним, утром 3 сентября Ефремов отправился в Пресненский суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Сегодня состоялись прения сторон, выступили адвокаты потерпевших и сторона защиты. Кроме того, прокурор уже озвучил меру наказания для артиста, которого намерена добиваться сторона обвинения. Приговор ему вынесут 8 сентября.