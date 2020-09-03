Адвокат Ефремова заявил, что реальный срок может стать угрозой для жизни актёра

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев на заседании суда по делу о ДТП с участием актёра заявил, что реальный срок может обернуться для артиста серьёзной угрозой его жизни. По словам юриста, причиной этому могут быть роли в кино, которые Ефремов успел сыграть за свою карьеру.
— Вы думаете, когда просите такой срок? Он ведь играл разных людей: следователей, милиционеров, педофилов. Это всё может быть опасно для него в случае такого срока, — сказал Пашаев.
Прокурор: Вина Ефремова в ДТП доказанаПо его словам, записи с камер наблюдения исключают версию о том, что за рулём внедорожника артиста мог сидеть кто-то другой.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии. При этом прокурор попросила не учитывать показания свидетелей со стороны защиты, так как считает их недостоверными. Адвокаты потерпевших призвали привлечь этих свидетелей к уголовной ответственности.
Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в центре столицы 8 июня. Сам актёр заявлял, что не помнит детали того вечера, а его адвокаты до сегодняшнего дня настаивали на том, что Ефремова в момент аварии за рулём не было.