Пашаев ответил на упрёки в адрес Ефремова. Досталось всем

Адвокат Эльман Пашаев на очередном слушании по делу о смертельном ДТП накинулся с упрёками на потерпевших, их защитников и даже журналистов. По мнению защитника Михаила Ефремова, оппоненты устраивали на суде настоящее шоу, а СМИ "на заказ" писали про него гадости.

— Я настолько поражён! Представители потерпевших устроили шоу, праздничное мероприятие, сделали театр, у которого был художественный руководитель. Уважаемый суд, когда говорят, что не пытались, не хотели... Даже если вина не установлена, мы всегда идём на переговоры. Мы понимаем, что есть человеческий фактор. Всегда договариваемся, возмещаем. Ефремов каждый день меня спрашивает, что с потерпевшими. Я ему говорю: "У нас не те потерпевшие, чтобы с ними договариваться", — заявил юрист.

Эту тираду у Пашаева вызвало заявление одного из защитников потерпевших о том, что Ефремов ни разу не извинился перед родными погибшего по его вине Сергея Захарова. Юрист считает, что главный адвокат потерпевших Александр Добровинский превратил дело о ДТП в бракоразводный процесс. Досталось и родственникам Захарова. Пашаев припомнил им участие в телешоу.

— Прошу вас, услышьте нас! Речь идёт о том, какой вам причинён вред. Человек [Захаров] в морозильной камере лежал, они по телеканалам бегали на всю страну. Устроили шоу, раздули так, со всех сторон ругали, — негодует адвокат Ефремова.

Свою речь Пашаев закончил упрёками в адрес журналистов. Он обвинил представителей прессы в том, что они обливают его грязью в заказных статьях.