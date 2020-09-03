Адвокаты Ефремова перевели родственникам погибшего в ДТП Захарова по одному рублю

Сторона защиты перевела трём потерпевшим по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова компенсацию, сумма которой составила 1 рубль на каждого. Об этом адвокат актёра Эльман Пашаев заявил на заседании суда.

— Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября, — сказал Пашаев.

Иски именно на такую сумму были предъявлены Ефремову от вдовы, брата и младшего сына погибшего Сергея Захарова. Как ранее подчеркнул адвокат потерпевших Александр Добровинский, сумма является чисто символической и не играет никакой роли в судебных разбирательствах, поскольку сторона заявляла, что не примет денежную компенсацию от артиста.