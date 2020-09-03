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Адвокаты Ефремова перевели родственникам погибшего в ДТП Захарова по одному рублю

Сделали они это ещё до решения суда. Остаётся вопрос о выплате ещё семи миллионов рублей.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов. Фото © АГН "Москва"

Сторона защиты перевела трём потерпевшим по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова компенсацию, сумма которой составила 1 рубль на каждого. Об этом адвокат актёра Эльман Пашаев заявил на заседании суда.

Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября, — сказал Пашаев.

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Адвокат выразил сожаление, что "большой актёр оказался маленьким человеком".

Иски именно на такую сумму были предъявлены Ефремову от вдовы, брата и младшего сына погибшего Сергея Захарова. Как ранее подчеркнул адвокат потерпевших Александр Добровинский, сумма является чисто символической и не играет никакой роли в судебных разбирательствах, поскольку сторона заявляла, что не примет денежную компенсацию от артиста.

Также Лайф сообщал, что на сегодняшнем заседании суда прокурор попросила судью назначить старшему сыну Захарова компенсацию в размере 500 тысяч рублей вместо семи миллионов, которые мужчина потребовал изначально. Гособвинитель также призвала не учитывать показания свидетелей защиты, поскольку считает их ложными, и запросила у суда 11 лет колонии для Ефремова.

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