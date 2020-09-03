Стало известно, когда Ефремову огласят приговор

Пресненский суд огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы 8 сентября. Судебное заседание назначено на 11 часов утра, уточняет корреспондент Лайфа из зала суда.

— Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора, — заявила судья Елена Абрамова.

Как сообщал Лайф, в ходе сегодняшнего заседания были запланированы прения сторон, но ещё в начале процесса Михаил Ефремов решил выступить с заявлением, в котором признал свою вину. Хотя ранее его адвокат Эльман Пашаев неоднократно утверждал обратное и даже приводил свидетелей, по словам которых, Ефремова якобы не было за рулём в момент ДТП.