Стало известно, когда Ефремову огласят приговор

Пресненский суд огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы 8 сентября. Судебное заседание назначено на 11 часов утра, уточняет корреспондент Лайфа из зала суда.
— Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора, — заявила судья Елена Абрамова.
Как сообщал Лайф, в ходе сегодняшнего заседания были запланированы прения сторон, но ещё в начале процесса Михаил Ефремов решил выступить с заявлением, в котором признал свою вину. Хотя ранее его адвокат Эльман Пашаев неоднократно утверждал обратное и даже приводил свидетелей, по словам которых, Ефремова якобы не было за рулём в момент ДТП.
Адвокат Ефремова заявил, что реальный срок может стать угрозой для жизни актёраРанее гособвинение потребовало для актёра 11 лет колонии общего режима.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил множество травм и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков.