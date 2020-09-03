"Если захотел бы, этого бы суда не было". Ефремов выступил с последним словом

Актёр Михаил Ефремов выступил на суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с последним словом. Основной посыл обвиняемого: если он виновен, он признаёт вину и раскаивается. Не пытался и далее не намерен "отмазываться", но при желании мог бы избежать наказания.

— Если я не прав, я дважды не прав. Никакого негатива я не испытывал к потерпевшим, а вот к адвокатам потерпевших я испытываю и до сих пор. Все говорят, что это не процесс, а цирк и шоу, ну давай разберёмся, кто его устроил. Ефремов, да?! Захаров умер 9 числа, в этот же день его родственники были на шоу. Добровинский, если вы считаете нормальным приехать на самокате в суд, то это не шоу, — повернулся Ефремов к адвокату потерпевшей стороны.

Он подчеркнул, что весь процесс вёл себя нормально. При этом, как утверждает обвиняемый, при желании он мог бы ещё до начала процесса "отмазаться". Ефремов говорит, "если бы я хотел, суда бы не было". Артист обращается к публике с упрёком, что его осуждают за всё, включая стремление разобраться в случившемся.

— Я решил, что я не буду отмазываться. Если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошёл сюда, чтобы решить всё честно... Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я, — с многозначительным "если" заканчивает свою речь заслуженный артист РФ.