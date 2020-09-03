На Настю Ивлееву завели дело о незаконной рекламе алкоголя

В отношении блогерши Анастасии Ивлеевой заведено дело о незаконной рекламе алкоголя. Об этом сообщается на сайте Ленинградского управления Федеральной антимонопольной службы.

Речь идёт о видео "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0", размещённом на YouTube-канале "Настя Ивлеева" в октябре прошлого года. Как отмечает ФАС, в ролике рекламировался итальянский вермут.

— В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт, — говорится в сообщении ведомства.

Также в процессе микса использовался брендированный бокал.

По словам врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России Александра Евлампиева, рекламный объект чётко выделен из ряда других, что побуждает лица, на которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара.