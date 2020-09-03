Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Ургант рассказал, как пробовался на роль писателя Сергея Довлатова

Телеведущий признался, что даже хотел снять документальный фильм про публициста.

59
Post cover

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Российский телеведущий Иван Ургант рассказал, как пробовался на роль писателя Сергея Довлатова в фильме режиссёра Алексея Германа — младшего "Довлатов". Шоумен является большим поклонником публициста с 1994 года, когда ему предложили попробоваться, тот не смог отказаться. Ургант приехал на кастинг, прочитав заранее сценарий, но в итоге на роль утвердили сербского актёра Милана Марича.

Я головой понимал, что не нужно этого делать, но всё-таки отказаться от возможности попробоваться на роль не смог. В моём сильном волевом организме не нашлось никакого противоядия от этого предложения, — признался Ургант в интервью газете "Петербургский дневник".

Писательница Устинова: Чтобы читать Довлатова, нужна молодость

По мнению литератора, её коллега "опоздал родиться".

Телеведущий добавил, что когда-то и сам хотел снять документальный фильм о писателе. По словам Урганта, он даже отыскивал в Интернете короткие видеофрагменты с участием Довлатова, но позже начали появляться кинокартины других авторов, и шоумен оставил эту идею.

В 2018 году фильм "Довлатов" режиссёра Алексея Германа — младшего получил награду независимого жюри на Берлинале.

Выбор редакции

Loading...