Российский телеведущий Иван Ургант рассказал, как пробовался на роль писателя Сергея Довлатова в фильме режиссёра Алексея Германа — младшего "Довлатов". Шоумен является большим поклонником публициста с 1994 года, когда ему предложили попробоваться, тот не смог отказаться. Ургант приехал на кастинг, прочитав заранее сценарий, но в итоге на роль утвердили сербского актёра Милана Марича.

— Я головой понимал, что не нужно этого делать, но всё-таки отказаться от возможности попробоваться на роль не смог. В моём сильном волевом организме не нашлось никакого противоядия от этого предложения, — признался Ургант в интервью газете "Петербургский дневник".

Телеведущий добавил, что когда-то и сам хотел снять документальный фильм о писателе. По словам Урганта, он даже отыскивал в Интернете короткие видеофрагменты с участием Довлатова, но позже начали появляться кинокартины других авторов, и шоумен оставил эту идею.