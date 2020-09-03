Писательница Устинова: Чтобы читать Довлатова, нужна молодость

Сегодня советскому писателю Сергею Довлатову исполнилось бы 79 лет. О творчестве коллеги порассуждала российская писательница-прозаик Татьяна Устинова. По её мнению, Довлатов писал для молодёжи.

— Довлатов — немного подростковый писатель, но это не говорит о том, что он плохой. Он не примитивный писатель, а очень понятный и простой. Он предназначен для молодых людей. В моём возрасте его читать смешно. Чтобы читать Довлатова, нужна молодость, нужно желание перевернуть мир, сделать его таким, каким ты его видишь, — сказала Устинова в интервью газете "Петербургский дневник".

Она согласна с теми, кто называет писателя "бежавшим в конце двадцатки". По мнению Устиновой, он "родиться опоздал" — впереди него были все, кто тогда писал.

— Но "оттепель", которая дала тому же Аксёнову возможность что-то напечатать, Довлатову ничего не дала — он был слишком маленький. А потом Довлатову было уже не пробиться, потому что "оттепель" закончилась, — говорит Устинова.