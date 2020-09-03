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"Мне это всё надоело". Отец Виктора Цоя отказался судиться с режиссёром фильма о сыне

Кинокартина оказалась в центре скандала, ещё даже не попав на экраны.

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Виктор Цой. Фото "Кинопоиск"

Роберт Цой, отец советского певца Виктора Цоя, не намерен подавать в суд на Алексея Учителя — режиссёра фильма "Цой", который посвящён исполнителю.

Никуда я не буду обращаться и вообще ничего не буду делать, — сказал Роберт Цой в интервью Лайфу. — Мне это всё надоело, не знаю даже, как сказать…

30 лет спустя. Время вспомнить все версии гибели Виктора Цоя

С официальной версией гибели легендарной рок-звезды согласились далеко не все поклонники его творчества.

Ранее сын Виктора Цоя написал в "Фейсбуке", что направил в Минкультуры РФ и президенту РФ письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий прокат. Цой-младший отмечал, что семье картину не показывали для ознакомления и согласования.

В Минкультуры, комментируя это, заявили, что прокатное удостоверение на фильм выдано на законных основаниях. Если кто-то не согласен с авторами картины, он может подавать на них в суд.

Ранее в 30-ю годовщину гибели Виктора Цоя его друзья рассказали о музыканте. Они считают, что лидер группы "Кино" чувствовал время и своё место в жизни.

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