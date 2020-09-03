"Мне это всё надоело". Отец Виктора Цоя отказался судиться с режиссёром фильма о сыне

Роберт Цой, отец советского певца Виктора Цоя, не намерен подавать в суд на Алексея Учителя — режиссёра фильма "Цой", который посвящён исполнителю.

— Никуда я не буду обращаться и вообще ничего не буду делать, — сказал Роберт Цой в интервью Лайфу. — Мне это всё надоело, не знаю даже, как сказать…

Ранее сын Виктора Цоя написал в "Фейсбуке", что направил в Минкультуры РФ и президенту РФ письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий прокат. Цой-младший отмечал, что семье картину не показывали для ознакомления и согласования.

В Минкультуры, комментируя это, заявили, что прокатное удостоверение на фильм выдано на законных основаниях. Если кто-то не согласен с авторами картины, он может подавать на них в суд.