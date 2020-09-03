Итогом сентябрьских выборов может стать рост числа партий в парламентах регионов

После выборов, которые состоятся уже через несколько дней, в законодательных органах российских регионов может увеличиться число партий. Об этом заявил доцент МГУ им М.В. Ломоносова Григорий Казанков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвящённого единому дню голосования.
— Я думаю, что во всех законодательных органах субъектов, куда проходят сейчас выборы, будет пять и больше прошедших партий, пять и больше фракций. Это будет самое важное новшество, которое принесёт предстоящий единый день голосования, — приводит ТАСС слова Казанкова.
"Оптимальный вариант". Лидер Партии прямой демократии назвал главные плюсы многодневного голосованияЛюди могут для себя выбрать комфортную дату волеизъявления.
Он полагает, что если не будет каких-либо серьёзных изменений в федеральном масштабе, то и в Госдуме следующего созыва может появиться не четыре, как сейчас, а больше фракций.
Лента новостей
"Мне это всё надоело". Отец Виктора Цоя отказался судиться с режиссёром фильма о сыне
сегодня в 18:33
В Минске обсудили отказ Белоруссии от использования литовских портов в пользу российских
сегодня в 18:13
Власти Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации "отравления" Навального
сегодня в 17:33
По мнению Казанкова, есть много людей, которых выбор только из этих четырёх вариантов не удовлетворяет. Причём электорат могут отобрать у партий парламентской оппозиции, а не у "Единой Pоссии".
Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о трёхдневном голосовании. Этот формат будет использоваться уже на грядущем голосовании 11–13 сентября.