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Итогом сентябрьских выборов может стать рост числа партий в парламентах регионов

По мнению доцента МГУ, в некоторых субъектах может появиться до семи фракций.

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Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

После выборов, которые состоятся уже через несколько дней, в законодательных органах российских регионов может увеличиться число партий. Об этом заявил доцент МГУ им М.В. Ломоносова Григорий Казанков в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвящённого единому дню голосования.

Я думаю, что во всех законодательных органах субъектов, куда проходят сейчас выборы, будет пять и больше прошедших партий, пять и больше фракций. Это будет самое важное новшество, которое принесёт предстоящий единый день голосования, — приводит ТАСС слова Казанкова.

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Люди могут для себя выбрать комфортную дату волеизъявления.

Он полагает, что если не будет каких-либо серьёзных изменений в федеральном масштабе, то и в Госдуме следующего созыва может появиться не четыре, как сейчас, а больше фракций.

По мнению Казанкова, есть много людей, которых выбор только из этих четырёх вариантов не удовлетворяет. Причём электорат могут отобрать у партий парламентской оппозиции, а не у "Единой Pоссии".

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о трёхдневном голосовании. Этот формат будет использоваться уже на грядущем голосовании 11–13 сентября.

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