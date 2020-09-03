Власти Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации "отравления" Навального

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Германия фальсифицировала данные об ухудшении здоровья Алексея Навального якобы из-за отравляющего вещества "Новичок", являются ложными. Так отреагировали на обвинения со стороны белорусского лидера представители немецкого правительства.
— Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали своё мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего, — заявили РИА "Новости" в пресс-службе Кабмина ФРГ.
Кто, как и зачем отравил Алексея Навального: какую картинку рисуют западные СМИ?Доцент финансового университета Геворг Мирзаян — об альтернативной реальности, которую рисуют западные СМИ после заявления немецких властей об отравлении Алексея Навального.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Лишь спустя почти неделю нахождения блогера в Германии немецкие военные токсикологи заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.
Лента новостей
В Минске обсудили отказ Белоруссии от использования литовских портов в пользу российских
сегодня в 18:13
Власти Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации "отравления" Навального
сегодня в 17:33
Аппетит и покровительство. Экс-полицейского обвинили в получении взятки шашлыком и хинкали
сегодня в 17:28