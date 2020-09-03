Власти Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации "отравления" Навального

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Германия фальсифицировала данные об ухудшении здоровья Алексея Навального якобы из-за отравляющего вещества "Новичок", являются ложными. Так отреагировали на обвинения со стороны белорусского лидера представители немецкого правительства.

— Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер, министр иностранных дел и министр обороны высказали своё мнение о новых обстоятельствах в деле об отравлении Навального. Добавить нечего, — заявили РИА "Новости" в пресс-службе Кабмина ФРГ.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".