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"Королева однодневок". Лозу возмутила популярность Шуфутинского из-за песни "Третье сентября"

По его мнению, лучше было бы петь про сентябрь в целом или даже про осень.

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Фото © Сергей Виноградов / ТАСС

Певец Юрий Лоза считает, что его коллега Михаил Шуфутинский присвоил себе славу, которая каждый год крепнет из-за песни "Третье сентября". Об этом он заявил в интервью Лайфу.

Вообще, эту песню писал не он, у неё есть авторы, о которых почему-то никто никогда не вспоминает. И так обидно за них. Люди написали песню, понимаете? И Шуфутинский — один из исполнителей. Сами авторы тоже поют — и Николаев, и Крутой. Во-вторых, эту песню поёт ещё куча народу, но почему-то крутят одного Шуфутинского. Он просто один из исполнителей, — добавил Лоза.

"Я же тоже хорош". Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября"

Артист поделился своими мыслями о том, на что может повлиять переворот календаря.

Также он назвал композицию "королевой однодневок" и заявил, что из-за этого никто, кроме Шуфутинского, не захотел с ней связываться. По словам Лозы, гораздо разумнее было бы написать песню про осень или хотя бы про сентябрь.

Лучше на целый год или на целую жизнь, а лучше на 30 лет. Поэтому надо писать песни такие, как "Плот", — отметил артист.

Ранее Лайф писал о том, что думают музыкальные продюсеры о песне "Третье сентября". По их словам, большую роль в популярность композиции сыграло именно исполнение Шуфутинского.

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