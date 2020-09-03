"Королева однодневок". Лозу возмутила популярность Шуфутинского из-за песни "Третье сентября"

Певец Юрий Лоза считает, что его коллега Михаил Шуфутинский присвоил себе славу, которая каждый год крепнет из-за песни "Третье сентября". Об этом он заявил в интервью Лайфу.

— Вообще, эту песню писал не он, у неё есть авторы, о которых почему-то никто никогда не вспоминает. И так обидно за них. Люди написали песню, понимаете? И Шуфутинский — один из исполнителей. Сами авторы тоже поют — и Николаев, и Крутой. Во-вторых, эту песню поёт ещё куча народу, но почему-то крутят одного Шуфутинского. Он просто один из исполнителей, — добавил Лоза.

Также он назвал композицию "королевой однодневок" и заявил, что из-за этого никто, кроме Шуфутинского, не захотел с ней связываться. По словам Лозы, гораздо разумнее было бы написать песню про осень или хотя бы про сентябрь.

— Лучше на целый год или на целую жизнь, а лучше на 30 лет. Поэтому надо писать песни такие, как "Плот", — отметил артист.