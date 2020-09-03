"Я же тоже хорош". Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября"

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский считает, что песня "Третье сентября" так популярна у слушателей спустя 27 лет после выхода благодаря хорошей музыке, хорошим стихам да и неплохому исполнителю.

— Песня замечательная, музыка прекрасная. Музыка [Игоря] Крутого, стихи Игоря Николаева. Два Игоря её написали, а третий — Михаил — её просто спел. Ну я же тоже хорош, поэтому песня и пользуется успехом, — иронизирует артист в интервью Лайфу. — Знаете, плохую песню ничего не спасёт, а хорошую — ничего не испортит.

Певец отметил, что его расстраивает отсутствие привычного количества концертов из-за пандемии коронавируса. Однако он надеется, что вскоре всё восстановится. Михаил Шуфутинский добавил, что сам переворот календаря вряд ли что-то может изменить. Но нужно надеяться и верить, и тогда всё будет хорошо.

— Я желаю вам всем любви, благополучия в семьях. И тогда календари будут переворачиваться из года в год, из праздника в праздник, из одного события в другое событие. Это самое главное. А если существует песня, которая вам нравится и нравится моим слушателям и зрителям, я очень этому рад и очень благодарен всем, кто эту песню полюбил, — добавил артист.