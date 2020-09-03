Ураган сорвал плавучий док в бухте Владивостока — видео

Видеозапись из бухты в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В бухте Улисс во Владивостоке ураганный ветер сорвал плавучий док предприятия "Восточная верфь". Техническое сооружение отошло от причала и отправилось дрейфовать по бухте. На кадрах видно, что на доке остались люди.

Кроме того, ураган затопил морской порт в Находке. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях, на которых видно, что в воде оказались контейнеры и краны. При этом стихия продолжает набирать обороты.

Видео © Соцсети