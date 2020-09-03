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Ураган сорвал плавучий док в бухте Владивостока — видео

В Находке же затоплен целый порт.

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Видеозапись из бухты в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В бухте Улисс во Владивостоке ураганный ветер сорвал плавучий док предприятия "Восточная верфь". Техническое сооружение отошло от причала и отправилось дрейфовать по бухте. На кадрах видно, что на доке остались люди.

Кроме того, ураган затопил морской порт в Находке. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях, на которых видно, что в воде оказались контейнеры и краны. При этом стихия продолжает набирать обороты.

Видео © Соцсети

Под Ростовом в одном из сёл объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

В тушении огня также задействована авиация.

Как ранее сообщал Лайф, непогода в Приморье связана с прохождением супертайфуна "Майсак". Ураганный ветер срывает крыши зданий, валит деревья и рекламные щиты. Порывы ветра уже достигают 33 м/с, а синоптики прогнозируют их усиление до 38 м/с.

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