Ураган сорвал плавучий док в бухте Владивостока — видео

В бухте Улисс во Владивостоке ураганный ветер сорвал плавучий док предприятия "Восточная верфь". Техническое сооружение отошло от причала и отправилось дрейфовать по бухте. На кадрах видно, что на доке остались люди.
Кроме того, ураган затопил морской порт в Находке. Очевидцы делятся кадрами в соцсетях, на которых видно, что в воде оказались контейнеры и краны. При этом стихия продолжает набирать обороты.
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Под Ростовом в одном из сёл объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лайф снял масштабы бедствия с коптераВ тушении огня также задействована авиация.
Как ранее сообщал Лайф, непогода в Приморье связана с прохождением супертайфуна "Майсак". Ураганный ветер срывает крыши зданий, валит деревья и рекламные щиты. Порывы ветра уже достигают 33 м/с, а синоптики прогнозируют их усиление до 38 м/с.