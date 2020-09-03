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Россиян заверили, что налоги с продажи подержанных вещей вводить не будут

Речь идёт в том числе о торговле через популярные сайты бесплатных объявлений.

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Фото © Shutterstock

Минфин не планирует вводить новые налоги с продажи подержанных вещей на электронных площадках, заявили в министерстве. Ранее такая информация появлялась в СМИ.

Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как "Авито") и социальных сетей, — заявили в пресс-службе Минфина.

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Впрочем, это не единственные регионы, на которые ведомство предлагает направлять меньше денег.

В министерстве отметили, что информация о возможном появлении нового налога, которая попала в СМИ, является некорректной.

Ранее Лайф сообщал о реакции Минфина на предложение отменить транспортный налог. В министерстве назвали такую меру нецелесообразной и заявили о важности налога для пополнения бюджета регионов.

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