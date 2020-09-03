Хрущёв ругался, а Горбачёв извинялся. Что российские лидеры говорили в ООН

Никита Хрущёв. 1959 и 1960 годы

Глава Советского Союза Никита Хрущёв стал первым российским лидером, который выступил с трибуны ООН. Он четырежды всходил на трибуну. В 1959 году и дважды в 1960 году. Хрущёв выступал ярко: он обрушивался с критикой на военных США, грозил кулаком лакеям империализма и вступался за страны третьего мира и коммунистический Китай, которому тогда не давали в ООН права голоса. Хрущёв предлагал всем странам распустить армию и оставить лишь полицию.

Никита Хрущёв выступает с трибуны Генассамблеи ООН

А вот история про Хрущёва, стучавшего ботинком по трибуне ООН, — лишь исторический анекдот, соединивший два события. Советская делегация действительно шумела и стучала кулаками, сидя в зале, в ответ на критику СССР. За это наших дипломатов даже оштрафовали. Однако ботинок Хрущёв снял по другой причине — туда попал камешек. Хрущёв вытряхнул его и надел ботинок, находясь при этом не на трибуне, а в зале.

Михаил Горбачёв. 1988 год

Последний руководитель СССР выступал с трибуны ООН лишь единожды. И выступление его было чрезвычайно сладким и миролюбивым. Горбачёв видел новый этап в развитии отношений с США, верил в силу прогресса и надеялся на новый этап в истории человечества, где все будут жить более справедливо и счастливо.

Михаил Горбачёв выступает с трибуны Генассамблеи ООН

Эти радужные прогнозы, однако, видимо, не касались его собственной страны. Союзу оставалось два года жизни, и огромная империя с огромным ворохом нерешённых проблем не подходила на роль главного миротворца. Горбачёв заявил об одностороннем разоружении, пообещал вывод советских войск из Чехословакии и Германии. Но, как мы видим сейчас, более справедливым местом мир после этого не стал.

Борис Ельцин. 1994 и 1995 годы

Борис Ельцин выступает с трибуны Генассамблеи ООН. Фото © ТАСС / Сенцов Александр, Чумичев Александр

В 1994 году Ельцин обратил внимание на бедственное положение людей на территории бывшего СССР. От выступления Ельцина на Генеральной ассамблее ООН в 1995 году осталась только аудиозапись. Первый президент России говорил около получаса. Впервые после развала СССР российский лидер осторожно попенял США за расширение НАТО на восток, притом что Россия сдала все свои прежние рубежи. Ельцин призвал мир теснее сплотиться для решения локальных конфликтов и в защите прав человека. Встречали выступление сдержанно.

Дмитрий Медведев. 2009 год

Дмитрий Медведев выступал в ООН один раз. Его речь была связана с мировым финансовым кризисом. Мир как раз пожинал его последствия. Российский лидер призвал к объединению усилий в борьбе с бедностью. Призывал создать общую систему экономической и энергетической безопасности.

Дмитрий Медведев выступает с трибуны Генассамблеи ООН

Кроме того, Медведев резко высказался про российско-грузинский конфликт 2008 года, заявив, очевидно, намекая на Саакашвили, что "безответственные режимы не должны иметь никаких возможностей для того, чтобы ссорить между собой другие страны".

Владимир Путин. 2000, 2003, 2005, 2015 годы

Владимир Путин уже стал рекордсменом среди российских руководителей, которые выступали с трибуны ООН. Выступление этого года станет пятым и юбилейным. Например, в 2005 году Путин говорил о необходимости планомерной борьбы с терроризмом, который приравнивал к фашистской угрозе.

Владимир Путин выступает с трибуны Генассамблеи ООН

Сильнее всего международному сообществу запомнилась речь президента пятилетней давности. Тогда Путин призвал помочь странам Ближнего Востока, чтобы бороться с проблемой беженцев. А также фактически заявил о начале российской военной операции в Сирии против террористов.

Владимир Путин выступает с трибуны Генассамблеи ООН