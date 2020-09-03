Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Сдувает крыши и вырывает деревья. На Владивосток обрушился супертайфун "Майсак"

Обстановка может ухудшиться — синоптики прогнозируют усиление ветра до 38 м/с.

265

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Тайфун "Майсак" усилился до супертайфуна и обрушился на Приморье. Во Владивостоке ураганным ветром срывает крыши зданий, валит деревья и рекламные щиты. МЧС объявило в городе экстренное предупреждение о непогоде.

Так, стихия сорвала крышу со зданий на Зелёном углу. Гипермаркет на улице Кипарисовой постигла та же участь. На Золотом мосту супертайфун стал причиной ДТП. Там штормовой ветер обрушил контейнер с большегруза на ехавшие рядом две машины. Жители сообщают также и о вырванных ветром деревьях, в некоторых случаях они падают на автомобили.

Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский были полностью закрыты. На низководном введено ограничение на движение грузовиков и автобусов. Порывы ветра на мостах достигают сейчас 33 м/с. Согласно прогнозу, ожидается усиление до 38 м/с.

Жителей Приморья призывают срочно покинуть побережье из-за урагана

Главам муниципалитетов рекомендовали освободить учащихся от занятий, пока стихия не утихнет.

Ранее сообщалось, что другой регион России — Ростовская область — страдает от лесных пожаров. В результате них уже пострадало 46 человек.

Выбор редакции

Loading...