Сдувает крыши и вырывает деревья. На Владивосток обрушился супертайфун "Майсак"

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Тайфун "Майсак" усилился до супертайфуна и обрушился на Приморье. Во Владивостоке ураганным ветром срывает крыши зданий, валит деревья и рекламные щиты. МЧС объявило в городе экстренное предупреждение о непогоде.

Так, стихия сорвала крышу со зданий на Зелёном углу. Гипермаркет на улице Кипарисовой постигла та же участь. На Золотом мосту супертайфун стал причиной ДТП. Там штормовой ветер обрушил контейнер с большегруза на ехавшие рядом две машины. Жители сообщают также и о вырванных ветром деревьях, в некоторых случаях они падают на автомобили.

Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский были полностью закрыты. На низководном введено ограничение на движение грузовиков и автобусов. Порывы ветра на мостах достигают сейчас 33 м/с. Согласно прогнозу, ожидается усиление до 38 м/с.