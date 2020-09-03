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Уже 46 человек пострадали из-за лесных пожаров в Ростовской области

Также есть один погибший, глава региона поручил оказать помощь его семье.

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Один человек погиб и 46 пострадали в результате природных пожаров в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Погибла жительница Красносулинского района. Сгорели дома. По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, ещё 14 — в Каменском, — уточнил он.

Голубев провёл совещание оперативного штаба, в ходе которого поручил незамедлительно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.

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В тушении огня также задействована авиация.

Напомним, пожары возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Сотни местных жителей были экстренно эвакуированы из домов из-за их возгорания. В ликвидации пожара задействована большая группировка пожарных, также для тушения огня в воздух была поднята авиация.

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