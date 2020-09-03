Сценаристы "Игры престолов" снимут сериал про первый контакт человечества с инопланетянами

Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс включились в работу над новым сериалом на основе китайской фантастической трилогии "Задача трёх тел". Об этом сообщает Fox News.

По словам сценаристов, это самая амбициозная научная фантастика, которую они читали. Автором трилогии про первый контакт человечества с инопланетной расой является Лю Цысинь. Он же будет консультировать Бениоффа, Уайсса и Александра Ву, который станет третьим автором сценария к новому сериалу.

— Начинается всё с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдалёнными частями Вселенной, — отметили авторы, заявив, что им не терпится следующие несколько лет провести над адаптацией этой работы.

Сам автор книги признался, что уважительно относится к креативной команде, собранной для создания экранного формата его произведения.