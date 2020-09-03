Природные пожары в Ростовской области повредили 64 строения

В результате лесных пожаров в Ростовской области повреждения получили сразу 64 строения, включая 15 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов, — приводит слова пресс-службы ТАСС.

Помимо уже действовавшего режима ЧС в Тарасовском районе, он введён в Каменском и Красносулинском районах области.

С наступлением утра работа по тушению продолжилась, уточнили в региональном главке МЧС. Всего в работе над устранением пожаров задействовано три вертолёта Ми-8 и один самолёт БЕ-200 от МЧС России, один вертолёт от Росгвардии и один вертолёт Министерства обороны. Общая площадь пожаров в Ростовской области составляет более 521,7 га.