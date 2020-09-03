Американский журналист считает, что Россия вскрыла ряд "немыслимых ошибок НАТО"

Россия за последние дни вскрыла ряд "немыслимых ошибок НАТО" благодаря успешным перехватам американских бомбардировщиков у своих границ. Такое мнение высказал журналист Том Роган в материале для Washington Examiner.

В качестве примера он привёл перехваты B-52 ВВС США российскими истребителями Су-27 над Балтийским и Черным морями.

Публицист уточнил, что Россия "особенно не любит" полёты самолётов альянса у Калининграда и своей западной границы. В НАТО должны были знать о высоком риске перехвата бомбардировщиков, что говорит о тактическом просчёте.

Он обратился к главе Пентагона Марку Эсперу, который, по мнению журналиста, должен разобраться в сложившейся ситуации и поручить командующим НАТО изменить тактику, а в случае невыполнения заменить их.

Перехват В-52 над Балтийским морем, как считает Роган, явно показывает неготовность американского командования и ВВС стран НАТО к подобному. При этом страны альянса не отреагировали никак, хотя США могли поднять с авиабазы Шпангдалем в Германии эскадрилью истребителей F-16.