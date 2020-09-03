Облачно и достаточно тепло. Москвичам рассказали, с какой погодой они будут переворачивать календарь

В российской столице в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
Лето ушло. В нескольких регионах России ожидаются заморозки в ближайшие дниИх вызовет антициклон, обеспечивающий приток холодных масс.
В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будут дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм рт. ст.
Из-за порывов ветра в регионе 3 сентября объявлен жёлтый уровень опасности.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 18–23 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся до 5–9 градусов выше нуля.
Назван регион с самой плохой погодой в ближайшие дниЭто связано с восстановлением тайфуна в Японском море.
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