Облачно и достаточно тепло. Москвичам рассказали, с какой погодой они будут переворачивать календарь

В российской столице в четверг ожидается переменная облачность без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 21–23 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 12 градусов. Восточный и юго-восточный ветер будут дуть со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм рт. ст.

Из-за порывов ветра в регионе 3 сентября объявлен жёлтый уровень опасности.