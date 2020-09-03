Американский журналист "присоединил" Киев к России

Рассказывая читателям об инциденте на борту самолёта в Киеве, где женщина выбралась на крыло через запасной люк, журналист издания The New York Post "присоединил" столицу Украины к России.
— Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть, — написал Ярон Стейнбач.
Финский телеканал исправил карту с российским Крымом после жалобы УкраиныДипломаты Незалежной поблагодарили СМИ и призвали больше "не ошибаться".
Кроме того, в материале был использован русский вариант написания Kiev, а не принятый в 2019 году Советом США по географическим названиям — Kyiv.
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Ранее Лайф сообщал, что в киевском аэропорту Борисполь пассажирка рейса из турецкой Антальи открыла аварийный выход в самолёте и прогулялась по крылу.