Американский журналист "присоединил" Киев к России

Рассказывая читателям об инциденте на борту самолёта в Киеве, где женщина выбралась на крыло через запасной люк, журналист издания The New York Post "присоединил" столицу Украины к России.

— Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть, — написал Ярон Стейнбач.

Кроме того, в материале был использован русский вариант написания Kiev, а не принятый в 2019 году Советом США по географическим названиям — Kyiv.